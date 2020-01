Bolsas de estudo do Fundamental ao nível Superior

Duas instituições de ensino estão com inscrições abertas para bolsas de estudo neste ano letivo. A Universidade Veiga de almeida (UVA) abriu vagas para o programa Novos Líderes, que, além de gratuidade integral, oferece mentoria para preparar os selecionados para ocupar postos de destaque no mercado de trabalho. Já o Elite Rede de Ensino oferece descontos de até 90% nas mensalidades, desde o Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.

Na Universidade Veiga de Almeida, as inscrições para o projeto Novos Líderes vão até o dia 22 de março. Nele, além de bolsas integrais até a conclusão da graduação, os selecionados terão suporte para, durante a formação acadêmica, terem condições de conseguir o primeiro emprego.

Segundo a UVA, as atividades envolvem mentorias, aconselhamento profissional, oportunidade de estágio na própria universidade e cursos de inglês e liderança gratuitos. De acordo com Davino Pontual, diretor de Marketing e Comunicação da UVA, o objetivo do programa é identificar e desenvolver potenciais líderes, contribuindo para que possam dar início rapidamente à carreira profissional.

"A ideia é oferecer uma formação ampla aos alunos para instrumentalizá-los com as competências necessárias para que se destaquem no mercado de trabalho. Nossa proposta é que, em paralelo à formação acadêmica, eles tenham aconselhamento profissional individual para saírem da faculdade com todas as características de um profissional completo", explica Pontual.

As bolsas valem para todos os cursos presenciais dos três campis da UVA (Tijuca, Barra e Cabo Frio). As inscrições devem ser feitas no site www.uva.br ou nas Centrais de Admissão de cada campus.