Confira as oportunidades para fazer estágio na Lamsa e MetrôRio

Estudantes que estão em busca de uma oportunidade de estágio no começo do ano, têm boa oportunidade de conseguir uma vaga no grupo Invepar. As inscrições estão abertas para os seus respectivos programas, das concessionarias Lamsa e MetrôRio.

A companhia que administra o metrô oferece 16 chances. Entretanto, a Lamsa divulgou a quantidade de vagas. As inscrições vão até 2 de fevereiro.

Na Lamsa, as oportunidades são para alunos dos cursos de Nível Superior de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Elétrica, Eletrônica e de Produção) e Tecnologia da Informação. Entre os pré-requisitos, os alunos devem ter conclusão do curso prevista para dezembro de 2021 e disponibilidade para trabalhar seis horas por dia.

Já o MetrôRio vai selecionar estudantes de cursos Superior e Técnico. As vagas de Ensino Técnico estão disponíveis para alunos de Automação Industrial, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Mecânica, Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Telecom.

Já as oportunidades de Nível Superior estão abertas para estudantes de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Economia, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Jornalismo, Marketing e Relações Públicas.

Ao todo, são dez oportunidades para Nível Técnico e os candidatos podem ter concluído ano passado, ou com previsão de formatura até 2020. Já para Nível Superior, são seis vagas e os interessados devem ter previsão de formatura para o segundo semestre de 2021.

As etapas do processo seletivo incluem prova online, triagem curricular, dinâmica de grupo, entrevista com gestor e avaliação com o médico do trabalho.

A funcionária Açucena Correia ingressou no estágio em 2018 e, depois de 11 meses no grupo, foi efetivada no MetrôRio no ano passado, como assistente comercial. Para ela, ter sido estagiária foi uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu na faculdade.

"Fazer estágio é muito importante para ter experiência na área escolhida, foi um período de grande aprendizado. Ter sido efetivada tão rápido foi uma surpresa maravilhosa para mim", comemora Açucena.