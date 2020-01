TRAINEE DA C&A

A C&A inicia o processo seletivo para o Programa de Talentos. Neste ano, as vagas são para trainee comercial, com atuação nas áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital de Loja, com atuação em Operações de Lojas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro.

O Programa de Talentos começará em maio e terá duração de 24 meses. A C&A busca profissionais com formações diversas.

Após a inscrição online, os candidatos terão os seus currículos analisados, e os aprovados serão convocados (sempre via e-mail cadastrado na plataforma, por onde toda a comunicação será feita durante o processo) para as próximas fases do programa.

O processo seletivo acontece em parceria com a Cia de Talentos, e as inscrições devem ser realizadas via site (http://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/).