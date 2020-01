C&A aposta em novas empresas

A C&A promove seu primeiro programa de aceleração de negócios, em parceria com a Endeavor. A iniciativa vai selecionar 10 empresas com expertise no desenvolvimento de soluções inovadoras para o varejo. O objetivo é fortalecer esses modelos de negócios para que possam personalizar e aprimorar a jornada do cliente da C&A nas lojas físicas, otimizar os processos internos e facilitar a comunicação entre seus colaboradores. As inscrições vão até sexta-feira, e devem ser feitas no site www.endeavor.org.br/scaleup/conecta-cea/.

O programa Conecta C&A vai oferecer às empresas selecionadas mentorias individuais e coletivas com especialistas e empreendedores da Endeavor e lideranças da C&A. Nesses encontros, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto a varejista e, ao final do programa, desenvolver produtos e serviços capazes de resolver os desafios propostos.

Segundo a direção da C&A, além de propor soluções para problemas da empresa, os novos modelos de negócio terão a oportunidade e suporte para desenvolver novas ideias a partir da troca de experiências com mentores da Endeavor e com executivos da companhia.

Para participar da seleção, é preciso que as empresas tenham um modelo de negócios comprovado pelo mercado e com diferenciais competitivos definidos.

De acordo com a companhia, podem participar do processo seletivo empreendedores de todo o país. As atividades de aceleração do negócio vão acontecer em São Paulo, no escritório central da C&A.