Fundação Ceperj abre seleção para prestadores de serviços eventuais

Rio - A Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), através da Diretoria de Concursos e Processos Seletivos (DCPS), reabre amanhã as inscrições para o cadastro de profissionais para atuar em concursos públicos e processos seletivos. As vagas são para prestadores de serviços eventuais. Os interessados em se inscrever têm até o dia 28 deste mês.

Entre os cargos oferecidos estão coordenador geral, coordenador setorial, executor, itinerante, fiscal, fiscal ledor, intérprete de libras, apoio de escola e porteiro de escola. A reabertura das inscrições tem o objetivo de reforçar a equipe que atuará no concurso para prefeitura de Itaguaí 2020, cujo edital será liberado nos próximos dias, e também compor cadastro de profissionais para as seleções futuras.

A coordenadoria responsável pela seleção informa que serão permitidas inscrições para mais de uma função, respeitadas as exigências mínimas para cada função escolhida pelo candidato. O resultado preliminar será divulgado no próprio site da CEPERJ, no dia 6 de março.

A fundação vai realizar a capacitação necessária e obrigatória aos selecionados, oferecendo material didático necessário, com os parâmetros e orientações de cada função. Os candidatos que desejarem obter mais informações sobre o processo podem entrar em contato pelos telefones (21) 2334-7147 / 2334-7133, das 9h às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Para quem ficou interessado em participar do processo, basta se inscrever no site da Fundação CEPERJ (www.ceperj.rj.gov.br). Antes de preencher o formulário de inscrição, o candidato precisará preencher um pré-cadastro. Em seguida receberá um e-mail de confirmação. O candidato deverá clicar no link e, automaticamente, será encaminhado para o formulário de inscrição.