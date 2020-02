De Realengo para o mundo

Desde os 15 anos Renan Muniz de Assis gera renda por conta própria. À época, o negócio era comprar balas no depósito e revender por mais caro para colegas da escola, em Realengo, onde foi criado. Hoje com 26 anos, é dono da própria empresa, que o fez conhecer 20 países em sete anos. Renan quer mais. Passou em oitavo lugar em Administração na Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ), em Seropédica, por meio do Consórcio Cederj, que completou 20 anos com o lançamento do novo polo em Mesquita, na Baixada Fluminense, onde o jovem vai estudar.

O Cederj é formado por sete universidades públicas do Estado do Rio, que oferecem 17 cursos de graduação a distância no modelo semipresencial: aulas e atividades online combinadas com mentorias e avaliações presenciais nos polos de apoio. Para Renan, proprietário da Sena, Muniz & Associados, que presta consultoria sobre comércio internacional, o formato vai lhe permitir estudar enquanto visita feiras, eventos e clientes no exterior.

"Cheguei a cursar as faculdades de Engenharia de Produção e Economia, mas não consegui concluir as duas porque, com as viagens, eu não conseguia acompanhar o calendário de provas", conta o jovem empreendedor, que atua no ramo de compra e venda de metais não ferrosos e, com o curso de Administração, pretende abrir novas empresas no futuro.

Renan Muniz terá apoio no polo de Mesquita junto com Milena de Sousa Torres, de 19 anos, que passou para Geografia na Uerj também pelo Consórcio Cederj. Assim como o colega, ela também quer empreender, mas no ramo da Educação.

"Tenho o sonho de ser professora e abrir a minha própria escola. Quero que seja no meu bairro (Palhada, em Nova Iguaçu), pois faria bem para a região", diz Milena.

Ela já deu os primeiros passos: colocou uma placa na porta de casa oferecendo aulas de reforço para alunos do Ensino Fundamental. "Tenho um aluno até o momento. É uma forma de conseguir meu próprio dinheiro", diz Milena.