Empresas com chances de estágio

Rio - Para os estudantes que estão em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado profissional, há empresas com programas de estágio abertos neste mês. Há chance para cursos, por exemplo, Administração, Economia, Comunicação Social e Arquitetura. Mas também há chances para quem faz curso técnico, como Elétrica, Eletrônica e Informática. A White Martins, por exemplo, está com oportunidades para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produção) e Direito. São 40 vagas em todo o Brasil, inclusive para o Rio. As inscrições vão até o dia 31 de março. Para fazer parte da equipe, os estudantes devem ter formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana. A Stone está com inscrições para o 12º Recruta Stone. Os avaliadores não utilizam a formação superior ou o curso universitário como fatores predominantes para seleção. Os aprovados passam seis meses conhecendo os clientes da Stone e o funcionamento de todas as áreas da empresa. Após isso, podem escolher qual time desejam integrar. As inscrições podem ser realizadas até 12 de março. Já a Lamsa, concessionária operadora da Linha Amarela, prorrogou o prazo de inscrições para o estágio até hoje. As oportunidades são para alunos dos cursos de nível Superior de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (elétrica, eletrônica e de produção) e Tecnologia da Informação. Entre os pré-requisitos para a inscrição, os estudantes devem ter conclusão de curso prevista para dezembro de 2021 e disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. Além da bolsa-auxílio, os aprovados terão vale-refeição e vale-transporte. O local de trabalho será a sede da empresa, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. As inscrições podem ser feitas no portal de vagas da Lamsa (https://site.vagas.com.br/PagEmpr.asp?e=lamsa).



Inscrições

WHITE MARTINS

Inscrições devem ser feitas até o dia 31 de março no site www.whitemartins.com.br. O programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, ticket refeição, auxílio transporte, entre outros.

LAMSA

Inscrições pelo site https://site.vagas.com.br/PagEmpr.asp?e=lamsa até hoje. Além da bolsa-auxílio, os aprovados terão vale-refeição e vale-transporte.

STONE

Para se inscrever, basta acessar o site http://www.recrutastone.com.br/. As inscrições podem ser feitas até 12 de março.

MPF

As inscrições no link https://bit.ly/37lSgiA até as 23h40 do dia 8 de março. O estágio dura 20 horas semanais e tem bolsa de R$ 850, além de auxílio-transporte.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia