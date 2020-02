Formação para produtores

Terminam amanhã as inscrições para o curso de qualificação profissional em produção cultural do Espaço Cultural Escola Sesc de Ensino Médio. As aulas são gratuitas e tem o objetivo de formar novos agentes culturais ou oferecer atualização aos que já atuam na área. As vagas são voltadas para moradores de Jacarepaguá e da Cidade de Deus, na Zona Oeste, ou produtores que realizam ações nessas regiões da cidade. As inscrições devem ser feitas no site http://bit.ly/producao2020.

Segundo Ludmila Teixeira, analista de produção cultural da Escola Sesc de Ensino Médio, a expectativa é debater diferentes linguagens artísticas e encontrar pessoas interessadas em se capacitar, potencializando ações culturais que já existem e incentivando novas ações. "Buscamos identificar os talentos da produção local, que é muito rica e, por vezes, não está estruturada", diz Ludmila.

O curso é focado nos aspectos práticos da profissão, e busca proporcionar aos alunos um contato inicial com as diversas realidades do cotidiano de um produtor cultural. São 15 vagas no total. O curso tem duração de 160 horas, distribuídas ao longo de 6 meses. A grade curricular prevê 130 horas de aulas presenciais e 30 horas de atividades complementares.

"O perfil dos participantes do curso é bem variado, com professores, artistas e pessoas que estão chegando agora ao mercado. Percebemos que, após o curso, todos conseguem expandir suas atividades e desempenhar também o papel de formadores culturais", diz Ludmila.

Processo seletivo

O curso começa no dia 21 de março e vai até 10 de outubro, com atividades realizadas aos sábados, das 8h30 às 13h. Além das aulas regulares, haverá uma aula complementar no turno da tarde, também aos sábados, uma vez por mês. As atividades serão realizadas no Espaço Cultural Escola Sesc, que fica na Avenida Ayrton Senna 5.677, em Jacarepaguá. O processo seletivo para ingressar no curso envolve três etapas: habilitação, pré-seleção e entrevista.