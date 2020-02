Duas universidades estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de férias. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio oferece 50 opções nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito. As aulas vão até sexta-feira, e acontecem nos turnos da manhã e da noite. Dentre os cursos previstos estão Controladoria Empresarial, Direito de Propriedade e os Impactos da Lei, Excel Essencial e Planejamento Tributário, entre outros. As aulas serão na sede da instituição, na Rua Buenos Aires 283, Centro. Inscrições no site https://www.sympla.com.br/mackenzierio.

Em Niterói, a programação da Universidade Anhanguera termina hoje. Há duas opções de curso: Bases da Biomedicina Estética — Focando em resultados (às 13h), e Turismo, Cultura e Gastronomia (às 18h30). As aulas serão na sede da universidade, que fica na Avenida Ernani do Amaral Peixoto 35, no Centro de Niterói. Inscrições no link http://bit.ly/37v1PMZ.