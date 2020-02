Desafios para empreender

Nomes de destaque do empreendedorismo no Rio vão se reunir para debater os principais desafios para o setor neste ano. Organizado pela Espiral Soluções Socioculturais, o encontro pretende despertar novas habilidades nos participantes, além de fomentar negócios. O evento será realizado no Studio Aqwa, escritório de coworking situado no Aqwa Corporate, no Porto Maravilha, nesta sexta. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site http://bit.ly/studiotalks-002.

"As palestras são voltadas para pessoas que querem empreender e precisam de ideias e dicas para iniciar ou aprimorar seus negócios, principalmente para os profissionais com mais de 40 anos, que têm experiência e estão em busca de recolocação", diz Ingrid Reis, criadora da Espiral Soluções Socioculturais.

O evento terá palestras de Lindalia Junqueira, cofundadora do Hacking.Rio; Luisa Ribeiro, da Recode; Luiz Mandarino, do Energy Hub; João Gabriel, da Crescere.Me; e Luiz Coelho, do Hub Criativo 1506. Segundo Ingrid, o encontro vai possibilitar a formação de networking entre os participantes:

"Cada vez mais cresce o número de empresas pioneiras, criando novos negócios na cidade. Ao mesmo tempo, há um grande número de bons profissionais desempregados. O evento pode aproximar esses atores e contribuir para a descoberta de novas possibilidades".

O evento, que marca cinco anos da Espiral Soluções Socioculturais, será das 17h às 20h. A empresa é especializada em gestão de projetos de impacto social.