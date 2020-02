Capacitação de impacto social

A tecnologia está transformando a vida de Renata Andrade, de 32 anos. Mãe de dois filhos, ela deixou o bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para um curso de cinco meses em programação de sistemas em São Paulo. Retornou e, dois meses depois, estava empregada na área. Renata fez a capacitação gratuita da Reprograma, startup acelerada pela Estação Hack, do Facebook, que este ano pretende desenvolver 15 iniciativas de impacto social e capacitar 50 mil jovens brasileiros.

"Queria muito trabalhar em programação, mas os cursos eram caros e não sabia por onde começar. Descobri a Reprograma na internet. Além de aprender a técnica, conheci mulheres incríveis, que me deram todo o suporte para acreditar no meu sonho", conta Renata, que aguarda seu nome ser publicado no Diário Oficial para assumir a vaga de desenvolvedora front-end no Ministério Público do Rio: "Crio toda a interface que as pessoas podem ver de um site ou aplicativo, como botões para clicar etc".

Para isso, Renata usa linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript, que serão ensinadas nos cursos gratuitos online realizados este ano pelo Facebook no Brasil. As aulas vão contemplar, ainda, temas como desenvolvimento de aplicativos, inovação e futuro do trabalho. Os cursos serão em plataforma de ensino a distância da Digital House.

"Estamos buscando alunos que não tenham experiência prévia, que acham que a área de programação não é coisa para eles. Vamos priorizar jovens da rede pública de ensino, que estão tentando entrar no mercado de trabalho e não estão conseguindo", diz Eduardo Lopes, diretor da Estação Hack.

As aulas online terão duração de quatro semanas. Os alunos que mais se destacarem serão convidados para um curso presencial, na Estação Hack, em São Paulo.

"É uma oportunidade para se aprofundar e entrar em um mercado que só cresce e precisa de gente qualificada", aponta Lopes.