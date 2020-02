UFRRJ: bolsas de francês em março

Alunos, professores e servidores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) agora podem estudar francês com descontos de mais 50% nos seus dois campi, em Seropédica e em Nova Iguaçu. A parceria firmada entre a instituição e escola Aliança Francesa prevê, ainda, isenção de matrícula e bolsas de estudo para alunos do sistema de cotas da universidade. As aulas serão presenciais e terão início em março.

O acordo entre as instituições de ensino foi firmado no fim de 2019, e tem o objetivo de apoiar a comunidade acadêmica em programas de intercâmbio na França.

"As aulas de francês têm como missão apoiar o processo de internacionalização da UFRRJ, que tem assinado acordos de cooperação com universidades francesas. Para poder participar dos intercâmbios, os alunos brasileiros precisam ter, no mínimo, o nível B1 de conhecimento do idioma francês", explica Luiz Carvalho, diretor comercial e de marketing da Aliança Francesa Rio.

As aulas começam no nível Débutant 1 (iniciante) e, após três anos, a previsão é que os estudantes inscritos neste semestre consigam concluir o Intermédiaire 3 (nível intermediário). Esse patamar de proficiência equivale ao nível B1, exigido para a realização do exame Delf B1, que garante diploma do Ministério da Educação francês e pode ser usado para fins de estudo, trabalho ou imigração.

As atividades da Aliança Francesa na UFRRJ vão contemplar também eventos culturais gratuitos, como exibições de filmes, exposições fotográficas e sessões de bate-papos.

COMO SE INSCREVER

Os interessados em participar devem preencher formulário no site https://www.rioaliancafrancesa.com.br/captacao/rural/. Informações sobre os cursos e eventos serão divulgadas nas redes sociais da UFRRJ.