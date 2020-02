Inscrições abertas para alfabetização vão até o próximo sábado

Rio - A Universidade Estácio está com as inscrições abertas para mais uma edição do Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. Nesta edição, a Estácio ampliou para 12 o número de unidades que vão oferecer gratuitamente o programa em todo o país. No Rio, são sete localidades que oferecerão o programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês.

Segundo Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio, a meta é levar o programa a todas as unidades da instituição no Brasil. "Estamos alinhados e queremos combater o analfabetismo e erradicá-lo no entorno de nossos campi. Os dados do IBGE nos mostram que a batalha ainda é bem grande", comenta.

Para chegar aos alfabetizandos, a Estácio busca lembrar à comunidade no entorno das unidades que todos podem contribuir para transformar significativamente a vida destas pessoas. "A maioria dos nossos alunos, precisa de alguém que os leve à Unidade para conhecer o programa. Neste momento, é fundamental que conhecidos e familiares os incentivem a dar este primeiro passo." afirma Alexandra Witte, coordenadora do programa da universidade.

AULAS

As aulas aconteceram no período noturno com duração de três horas por dia, duas vezes por semana, e são totalmente gratuitas. Durante quatro meses, os alfabetizandos tem aulas com estudantes dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio - como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática - além da participação do corpo docente da Instituição.

O objetivo é de que, ao término, os alunos se tornem capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples e usar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias.

Desde sua criação, em 2018, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos já contou com a participação de mais de 500 alunos.