Aeronáutica abre 220 vagas para o curso de formação de sargentos

A Aeronáutica está com concurso aberto para exame de admissão para formação de sargentos para o primeiro semestre de 2021 (CFS 1/2021). São 220 vagas abertas para o curso. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até as 15 horas do dia 18 de março.

As vagas são destinadas a cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que atendam aos pré-requisitos, às condições e às normas estabelecidas nas instruções específicas, para serem habilitados à matrícula no CFS 1/2021.

Há vagas para as seguintes especialidades: mecânico de aeronaves (BMA), material bélico (BMB), guarda e segurança (SGS), equipamento de voo (BEV) e controle de tráfego aéreo (BCT).

Para se habilitar, o candidato deve atender a todas as condições previstas nas Instruções Específicas, entre elas ter concluído com aproveitamento o Ensino Médio do Sistema Nacional de Ensino, de forma que possa apresentar, na data da validação documental, o certificado, diploma ou declaração de conclusão e o histórico escolar.

O processo seletivo terá Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, além de Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental. As provas escritas ocorrerão no dia 7 de junho.

A inscrição é no site https://ingresso.eear.aer.mil.br/, onde também são encontradas as informações relativas à seleção. O valor da taxa é de R$ 60.