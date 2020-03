Chances na área de tecnologia

Nesta semana, pelo menos duas empresas voltadas para o setor de tecnologia estão com oportunidades abertas no Rio. Interessados devem ficar de olho nos pré-requisitos de ferramentas necessárias.

A B2W Digital está com mais de 170 vagas para São Paulo e Rio. Os pré-requisitos variam de acordo com cada vaga, mas a companhia busca pessoas com diferentes visões de mundo, que sejam criativas, engajadas e respirem inovação e tecnologia. As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedor Back-end, Front-end, FullStack, Mobile, Analista de Dados, BI, SEO, Infraestrutura, Segurança, Engenheiro de Dados, PO entre outras.

Os interessados podem conferir todas as oportunidades pela página da B2W no LinkedIn (https://b2w.gupy.io/) ou pelo site (https://b2w.gupy.io/).

A Radix, por exemplo, está com 50 vagas na área de tecnologia e inovação para início imediato na sede. No momento, o cargo que tem a maior demanda é o de desenvolvedor Java.

Para concorrer às vagas de desenvolvedor Java, o profissional necessita ter experiência na área e em ferramentas como SpringBoot, Spring MVC, Hibernate e JPA. Também é necessário que o candidato tenha criado ao menos um microsserviço profissionalmente e conhecimento com os Bancos de dados SQL e NOSQL, além de outros requisitos. Todas as oportunidades estão detalhadas no https://radix.gupy.io/.