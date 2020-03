Ibeu: bolsas gratuitas de inglês

O curso de idiomas Ibeu, em parceria com a Embaixada dos EUA, está com inscrições abertas para 40 bolsas integrais de inglês para alunos da rede pública. Além de isenção nas mensalidades, o programa 'Access' inclui material didático gratuito e subsídio para passagens no transporte público nos dias de aula.

As inscrições devem ser feitas, até sábado, nas unidades do Ibeu no Méier (Rua Barão de São Borja, 49) e em Botafogo (Rua Visconde de Ouro Preto, 36). As bolsas são voltadas para alunos do 1º ano do Ensino Médio, com idade entre 14 e 18 anos, com excelente rendimento escolar e disponibilidade para cursar o programa completo, que tem duração de dois anos.

As aulas serão duas vezes por semana, às segundas e quartas (Botafogo) e às terças e quintas (Méier), sempre das 14h30 às 17h. Na inscrição, é preciso apresentar cópia de comprovante de rendimentos dos responsáveis e de conta de luz, carta de recomendação da escola, declaração de matrícula e boletim escolar de 2019.