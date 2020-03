Inscrições abertas para pré-vestibular social na Tijuca

Rio - Estudantes do último ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio e cuja renda familiar bruta mensal por pessoa seja de até um salário mínimo e meio, têm até o próximo dia 11 para se inscreverem no curso pré-vestibular comunitário oferecido pelo Curso pH, na Tijuca, Zona Norte do Rio. As aulas serão iniciadas no dia 30 de março e vão ocorrer à noite, de segunda a sexta-feira. A única contribuição solicitada é uma taxa simbólica de dois quilos de alimentos não-perecíveis que, mensalmente, serão doados para instituições de caridade.

Em relação às despesas, o projeto Gota Social é totalmente gratuito, incluindo o material didático, composto por apostilas e acesso à plataforma de ensino online Plurall. Para esta edição foram destinadas 50 vagas. O processo seletivo é composto por análise de documentos, prova e entrevista. As inscrições e entrega da documentação poderão ser realizadas até o dia 11 de março, na unidade Tijuca 2, de 9h às 19h. O endereço é Rua Barão de Mesquita, 184.