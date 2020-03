Recreio dos Bandeirantes recebe feira de intercâmbio

Rio - O começo do ano é um ótimo momento para começar a avaliar as oportunidades de estudar nos Estados Unidos e até tomar uma série de decisões que fazem parte do processo de candidatura. Mas por onde começar? Para quais universidades se candidatar? Em que semestre? Como selecionar o curso? Perguntas como essas serão respondidas no próximo dia 12, durante a Feira de Universidades Americanas 2020, que acontece na Recreio Christian School, no Recreio dos Bandeirantes. O encontro será aberto ao público e ocorre das 10h10 às 11h50.

Para facilitar a vida dos estudantes cariocas que sonham em ingressar o ensino superior nos EUA, a escola de idiomas promove o evento que contará com representantes de sete universidades americanas: Full Sail University, Hofstra University, Marymount California University, The University of Kansas, The University of Oklahoma e University of Connecticut University of Houston.

O objetivo é mostrar aos interessados como funcionam os processos de entrevista e admissão, para que os mesmos já iniciem as preparações adequadas e elaborem estratégias para ingressar na universidade desejada. Também conhecerão quais os programas de ensino oferecidos por cada instituição e compreenderão como é a vida de um estudante brasileiro no exterior.

Para Gabriel Frozi, fundador da Recreio Christian School, este contato inicial será primordial para uma possível inscrição. "Queremos que os jovens saibam qual o melhor caminho para chegar ao seu objetivo de estudar em uma instituição de ensino superior americana. Estabelecer conexões diretas com estes representantes é de extrema importância para o futuro".

Segundo dados da pesquisa Selo Belta 2019, da Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta), a busca por graduação no exterior cresceu 38% entre estudantes brasileiros. Entre os países mais procurados estão Portugal e Canadá. Em relação às agências, a graduação no exterior subiu três posições no ranking dos tipos de intercâmbio mais vendidos saindo da sétima colocação, em 2016, para o 4º lugar, em 2018.



Serviço:



Feira de Universidades Americanas ano 2020

Local: Recreio Christian School - Avenida Genaro de Carvalho, nº 1500, Recreio Dos Bandeirantes

Data: 12 de março - das 10h10 às 11h50 - Informações: Tel.: (21) 3420-3535 / (21) 99555-7646

Entrada franca