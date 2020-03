Oficinas orientam a vender mais

A 14ª edição da Rio Artes Manuais começa na próxima quarta-feira, no Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova, com o objetivo de inserir o artesanato nos ambientes digitais de negócios. A feira, que espera receber 30 mil visitantes em cinco dias, terá mais de 50 estandes das principais fabricantes de insumos para artesanato do país, e 20 mil vagas em oficinas gratuitas sobre mais de 250 técnicas. Os ingressos estão à venda no site http://rioartesmanuais.com.br ou nas unidades das lojas Caçula.

Com o tema '2020: O ano do artesanato digital', a Rio Artes Manuais pretende orientar o público sobre maneiras para ampliar as vendas por meio da internet. "Queremos disponibilizar aos participantes orientações que possam contribuir para o artesão levar seu produto em larga escala para outros mercados, a partir da identificação de novos canais de comercialização, rodadas de negócios, plataformas digitais e redes sociais", explica Roberto Santos, organizador da Rio Artes Manuais.

Segundo ele, o eixo de capacitação do evento é fundamental para a expansão dos negócios ligados ao artesanato. Durante a feira, a expectativa é arrecadar R$ 1 milhão na comercialização de matérias-primas e peças acabadas. "Teremos toda a comunidade do artesanato reunida em um só lugar. É uma ótima chance para os artesãos fazerem networking", diz Santos.

Atividades de capacitação

As oficinas vão acontecer de hora em hora nos estandes das marcas produtoras. Já as palestras, também gratuitas, serão realizadas duas vezes por dia, às 14h e às 16h. Os temas são: 'Como vender artesanato na internet', 'Tendências atuais no artesanato', 'Como divulgar seu artesanato na internet' e 'Economia Criativa: Desafios e oportunidades'. As palestras serão ministradas por Nathália Raggi, gestora de comunidade da Elo7, plataforma digital de compra e venda de produtos pela internet.

"Essas capacitações vão permitir que os pequenos empreendedores artesãos consigam ter mais visibilidade e atinjam a sustentabilidade em seus negócios", diz Carlos Curioni, CEO da Elo7.