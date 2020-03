Terminam nesta sexta-feira as inscrições no curso gratuito Pré-Enem, oferecido pela Firjan Sesi em unidades de todo o estado. Ao todo, são 3.200 vagas para alunos matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas, ou que já concluíram o Ensino Médio e têm idade mínima de 15 anos. As aulas, que estão previstas para terem início no próximo dia 16, são presenciais e vão até 28 de novembro. As vagas contemplam estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse do aluno, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. No ato da matrícula, é preciso apresentar os seguintes documentos (original e cópia): identidade e CPF do candidato e do responsável (para menores de 18 anos), comprovante de escolaridade, comprovante de residência, autodeclaração de baixa renda feita de próprio punho e duas fotos 3x4.

As unidades da Firjan Sesi com vagas abertas são as de Benfica, Jacarepaguá, Maracanã, Santa Cruz, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Barra do Piraí, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Volta Redonda. Mais informações pelo telefone 0800 0231 231.