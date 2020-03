A 32ª edição da Super Rio Expofood, evento que reúne toda a cadeia do varejo de alimentos, começa na próxima segunda-feira com um espaço voltado para a importação e exportação. A novidade pretende fomentar negócios internacionais entre fornecedores e empresários do Brasil e demais países da América Latina. No local, e em todos os estandes das mais de 500 marcas participantes, haverá rodadas de negócios e exposição de produtos e gêneros alimentícios. A Super Rio Expofood vai até quarta-feira, em uma área de 40 mil m² montada no Riocentro, na Barra da Tijuca. "Fornecedores estrangeiros vão apresentar seus produtos aos supermercadistas brasileiros e vice-versa. E haverá uma série de mesas, uma ao lado da outra, para que eles possam sentar e firmar negócios", explica Fábio Queiróz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj), que organiza o evento. Nos estandes das empresas, onde serão lançados novos produtos e serviços que estarão nos supermercados nos próximos meses, também haverá ambientes para negociações. Uma equipe da Agência Estadual de Fomento ao Crédito (AgeRio) dará suporte aos compradores. "Assim, teremos um ambiente de negócios completo, reunindo oferta, demanda e acesso a crédito no mesmo lugar". Outra novidade este ano será o espaço Expo Nature, voltado para produtores orgânicos. Entre as empresas confirmadas estão a Fit'Óka, com assados feitos com massas de tapioca, óleo e fibras de coco, e a Elemento Mineral, que produz cosméticos com rochas, cristais e metais.

Espaço para capacitação terá mais de 100 palestras

Além de fomentar negócios no varejo alimentício, a Super Rio Expofood tem o objetivo de capacitar empresários sobre os avanços tecnológicos no setor. Nesta edição, a Arena SRE Conference será montada no meio do Pavilhão 3 do Riocentro, onde estão previstas mais de 100 palestras sobre temas como tendências de mercado, processos de gestão e experiência de consumo.

"Vamos fazer a demonstração de novos dispositivos tecnológicos. Teremos um supermercado do futuro, onde os visitantes poderão experimentar a tecnologia de pagamento via aplicativo, o que acaba com as filas nos supermercados", diz Fábio Queiróz, citando outros dispositivos: "Vamos apresentar também tecnologias que identificam prazos de validade dos produtos nas prateleiras e auxiliam na logística".

As palestras vão abordar, ainda, temas ligados às habilidades socioemocionais. "Partimos da seguinte constatação: um ser humano mais centrado será um melhor empresário", diz Queiróz.

