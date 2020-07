Colégio e curso Pensi promove feira online de carreiras

Rio - Nos dias 1º e 8 de agosto, a rede Pensi promove o evento Espaço de Carreiras, pela primeira vez, na versão online. Palestras, mesas de debates e outras atividades estão na programação com convidados formados por importantes universidades brasileiras, como UFRJ, UFMG, PUC-Rio e de instituições como a OAB/RJ. O evento é aberto a estudantes matriculados a partir do 9º ano.

O objetivo é apresentar as experiências práticas de profissionais com anos de mercado, em diferentes campos de atuação. Nessa edição, cada estudante do PENSI poderá convidar um aluno de outra escola para participar.

Entre os convidados estão Roberta Pinheiro Piluso, secretária-geral da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ, Adriana Melo, diretora da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infnet e professora da FGV e do MIT Massachusetts Institute of Technology, e Ricardo Nogueira, secretário da carreira de diplomacia (Europa), entre outros.

A programação completa pode ser consultada no site do evento, assim como a ficha de inscrição que deverá ser preenchida pelos interessados. A transmissão acontece em tempo real através do www.pensionline.com.br