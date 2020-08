Rio - A Escola Sesc de Ensino Médio está com inscrições abertas para o Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED), que oferece aulas remotas gratuitas a alunos de todo o país. São 810 vagas para estudantes prioritariamente da rede pública e de menor renda familiar. Os alunos vão ter acesso a um suporte humanizado e personalizado de ensino da instituição. As inscrições vão até o dia 18 de setembro.

Para participar, é preciso estar regulamente matriculado no Ensino Médio durante todo o período de atuação do programa. Após a fase inicial de inscrições, um sorteio será realizado dia 29 de outubro. O resultado final do processo será anunciado em 28 de janeiro de 2021.

"Uma das nossas missões é o compromisso social com o futuro dos jovens brasileiros. E a pandemia nos ajudou a perceber que é possível levar esse compromisso para além dos nossos muros. O PTED é um programa que busca aumentar a aprendizagem com uso da tecnologia, mas a partir de uma educação humanizada e personalizada, para que esses jovens atendidos tenham educadores apaixonados pelo ensino, trabalhando juntos para realizar os sonhos dos alunos", explica o diretor da Escola Sesc, Luiz Fernando Barros.

Além do apoio nas disciplinas curriculares por meio de videoaulas, os participantes vão ter outras estratégias de aprendizagem disponibilizadas em uma plataforma digital completa e com acompanhamento direto de educadores experientes. Além do suporte acadêmico, os jovens terão à sua disposição o acompanhamento tutorial com profissionais especializados, acesso a atividades culturais, apoio específico voltado ao ENEM, palestras motivacionais, educacionais e de orientação de carreira.