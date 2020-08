B2W Digital abre mais de 300 vagas de emprego

A B2W Digital, detentora das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com mais de 300 vagas abertas. As oportunidades são para cargos variados em áreas como Marketing, Comercial, Financeiro e Recursos Humanos, além de diversas frentes de Tecnologia. Os contratados vão começar a trabalhar em home office e, para isso, receberão em suas casas os equipamentos necessários para realizar suas atividades.

O processo seletivo para as vagas será 100% online e terá entrevistas com a área de Gente & Gestão e lideranças da companhia. A B2W busca profissionais apaixonados por inovação e tecnologia, movidos por resultados e que tenham perfis diversos, para agregar e trazer diferentes visões de mundo. Os pré-requisitos variam de acordo com cada cargo e podem ser conferidos na nova página de carreiras da com panhia, onde os candidatos também conseguem se inscrever para concorrer às vagas, além de saber mais sobre a B2W.