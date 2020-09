Rio - A ABRH-RJ transmitirá, nesta quarta-feira, às 16h, um debate no youtube sobre educação profissional. Será uma conversa sobre como as empresas podem preparar os jovens para o mercado de trabalho, além da apresentação do Projeto Geração Energia, do Grupo Energisa, que busca a inclusão social por meio do trabalho.

O evento, que é online e gratuito, será mediado por Lucia Madeira, presidente da ABRH-RJ, e contará com a participação de Antonio Negreiros, Diretor de Gente do Grupo Energisa, Aline Vieira, integrante do Projeto de Geração Energia do Grupo Energisa e Hugo Chaves, Coordenador do Projeto EduLivre.

SERVIÇO

A transmissão será realizada no Canal da ABRH-RJ no Youtube, inscreva-se para receber alertas sobre esse e outros eventos: youtube.com/abrhrj. Para assistir ao evento, acesse: bit.ly/elo-2-9.