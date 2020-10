Por O Dia

Profissionais com nível superior em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem comemorar. Entre os dias 19 e 29 deste mês, o Sebrae Rio e o CNPq abrem inscrições para o Processo Seletivo de Bolsistas no Projeto ALI – Agente Local de Inovação, para atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. Ao todo, serão 30 vagas diretas para início imediato, com mais 15 vagas reservas. O agente será capacitado pelo Sebrae para atuar dentro de micro e pequenas empresas e ajudá-las a crescer, a partir de um trabalho voltado para o aumento da produtividade.

Para se candidatar, é necessário ter graduação completa, concluída a partir de 2011, em qualquer curso superior e experiência profissional comprovada de no mínimo seis meses na profissão, sem contar estágios. Os bolsistas selecionados receberão ajuda de custo de R$ 4 mil. Todo o processo seletivo será online. É importante que o candidato more na região do projeto.Os selecionados vão ter a chance de participar do dia a dia de um microempreendedor, dentro da própria empresa. O Agente Local de Inovação será treinado por especialistas do Sebrae para potencializar seus conhecimentos sobre gestão empresarial, inovação e produtividade e, em seguida, acompanhar, na prática, a implementação de ferramentas para auxiliar o empreendedor a reduzir custos e aumentar o seu faturamento. Esse profissional vai identificar falhas, indicar soluções e novas oportunidades de mercado.De acordo com pesquisa do Sebrae, 88,5% dos participantes do programa acreditam que o ALI foi fundamental para o sucesso de suas carreiras. Hoje, 28% deles trabalham em empresa privada, 19% viraram consultores de empresas, 14% são empresários do ramo de serviços, 12% funcionários públicos e por aí vai. Para o Coordenador de Inovação e Consultoria do Sebrae Rio, Marcelo Aguiar os números afirmam a importância do ALI na vida profissional das pessoas.“Ser um agente local de inovação é uma experiência única na carreira. O ALI vai conversar diretamente com o empresário para identificar carências e indicar soluções Sebrae, de forma personalizada, para o empreendedor. O agente vai ajudar a implementar e acompanhar a efetividade do resultado. Com o objetivo de aumentar a produtividade da empresa em no mínimo 10%.”Quem já foi ALI sabe dos benefícios que o programa pode trazer para a carreira e o futuro profissional do agente. A consultora de marketing e inovação Arícia Abreu estava desanimada com o mercado de trabalho convencional. Ela procurou o Programa ALI para buscar novas experiências e viu uma possibilidade de maior satisfação profissional. Resolveu largar um emprego de carteira assinada e acabou participando de dois ciclos do projeto entre 2013 e 2018. O programa mudou completamente a sua vida. O resultado: em parceria com outra agente local de inovação ela abriu uma empresa e conta que a oportunidade lhe trouxe aptidões que até então estavam adormecidas.“O ALI fez acreditar mais no meu potencial. Antes era uma pessoa travada e não gostava de falar em público. Aproveitei todas as oportunidades que o projeto me proporcionou. Transformei esse conhecimento em serviço. Hoje, tenho minha empresa de consultoria e faço inúmeras palestras. Sou uma pessoa mais forte e que gosta de um bom desafio. A capacitação foi uma escola”, comemora Arícia.O sentimento é compartilhado pelo empreendedor Felipe de Oliveira Santos. Ele sempre teve vontade de empreender. Após participar do programa, conseguiu atingir o seu objetivo. Hoje, é dono de duas empresas no ramo imobiliário.“O meu grande sonho era empreender e o ALI possibilitou tirar esse desejo do papel. A pessoa, para ter sucesso, precisa se dedicar ao negócio. Durante o programa pude conhecer a rotina de diferentes empresas e pesquisar a natureza de diferentes negócios. Uma das maiores lições que aprendi é o desenvolvimento da comunicação, saber expressar, aprender com diferentes visões e trocar experiências”, conta.E você? Está esperando o que para apostar no seu sonho? Inscreva-se aqui O agente local de inovação vai elevar a produtividade das empresas, por meio do incremento do faturamento e da redução de custos variável. O agente realizará o diagnóstico da empresa na qual atuará para identificar seu grau de maturidade e gestão. Com o apoio do empreendedor, o agente criará um plano de ação com soluções oferecidas pelo Sebrae, tanto na área de consultoria gerencial quanto na área de gestão e inovação.- Acompanhar até 20 empresas em cada ciclo do projeto, realizar diagnósticos, devolutivas e planos de ação- Mensurar indicadores mensalmente- Elaborar relatórios, realizar apresentações e dinâmica de grupo- Buscar informações que subsidiem o acompanhamento dos empreendimentos- Interagir com as empresas sobre o modelo de negócio- Contribuir para a elaboração e aplicação das ferramentas da metodologia de inovação nas empresas acompanhadas- Estimular a estruturação de estratégias para o desenvolvimento da cultura e do ambiente organizacional da inovação- Incentivar, acompanhar e valorizar o desenvolvimento de inovação das empresas e participar da capacitação continuada- Fomentar o processo de aproximação entre as empresas e o ecossistema de inovação- Realizar visitas técnicas periódicas nas empresas, produzir artigos e estudos de caso, entre outras atividadesO programa terá duração de 22 meses, entre os anos de 2021 e 2022, com sete ciclos de atendimento por três meses. No Rio de Janeiro, o Sebrae vai atender 450 empresas distintas por ciclo. Em cada etapa, um ALI vai ser responsável por até 20 empresas. A meta dele será aumentar em pelo menos 10% a produtividade de cada uma das empresas.O Sebrae Rio recomenda que o candidato leia o Edital 02 do processo seletivo, no qual constam todas as informações sobre as vagas, requisitos exigidos, procedimentos para inscrição, cronograma e etapas da seleção. Os 45 aprovados para Capacitação Básica terão uma remuneração de R$ 2 mil, pelo período de um mês, a contar da convocação, prevista para janeiro de 2021. Os 30 candidatos com melhor desempenho começarão de forma imediata, com remuneração de R$ 4 mil por dois anos, após a capacitação. Já os 15 restantes farão parte do cadastro reserva. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo: sebraerj@fapetec.org.