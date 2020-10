Cadastro do currículo no Burger King deve ser realizado pelo mesmo WhatsApp no número (11) 94317-6360 Divulgação

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Brasil - O Burger King anuncia a abertura de 1 mil vagas de empregos em todo o Brasil. São oportunidades voltadas para a área de atendimento ao cliente, coordenação de turno e, também, para a gerência de restaurante. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem um período específico.



“Para agilizar, ainda mais, o contato entre a companhia e o candidato, nós disponibilizamos uma modalidade de inscrição totalmente digital e interativa, realizada via WhatsApp. A ideia é tornar a experiência das pessoas que desejam se tornar parte da empresa ainda mais positiva. As inscrições funcionam da mesma maneira para todo o Brasil: basta adicionar nosso Whatsapp para cadastro do currículo. Entraremos em contato de acordo com o perfil do candidato e das vagas disponíveis”, afirma Marcia Baena, VP de Gente & Gestão do Burger King do Brasil



A empresa conta com os seguintes benefícios: convênio médico, convenio odontológico, seguro de vida, transporte, alimentação, Gympass e trilha de carreira.

Para a realização das inscrições, os interessados devem se cadastrar por meio do WhatsApp da companhia. Para isso, é necessário adicionar o número 11 94317-6360.