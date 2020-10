O conteúdo do evento foi elaborado por especialistas do Senac RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:19 | Atualizado 23/10/2020 16:30

Rio - O Senac RJ vai promover uma feira virtual de empregos e estágios com mais de 2 mil oportunidades. Entre os 26 e 30 deste mês, empresas das áreas de serviço, varejo, alimentação, turismo e saúde do Estado do Rio vão oferecer as vagas na plataforma, além de estandes das empresas, conteúdo de qualificação profissional, videoconferências e fóruns gratuitos. O evento é gratuito tanto para candidatos e empresas.



Durante o evento, que chega na sua terceira edição, haverá oportunidades em diferentes níveis profissionais, disponíveis na plataforma oficial da feira. Será possível conhecer acessar conteúdo de preparação para entrevistas, elaboração de currículo, gestão de tempo e dicas para se destacar no mercado de trabalho.



A lista de empresas parceiras da Feira Virtual Senac RJ inclui: Amil, Arena Hotéis, Armazém do Grão, Club Med, Di Santinni, Drogarias Venâncio, Grand Hyatt, Guanabara, Habib's, Mcdonald's, Nube, Othon, Royal Supermercados, Telecall e Zinzane. Esta é a terceira edição da Feira Virtual, que já contou com várias empresas participantes, cerca de 5,6 mil vagas oferecidas e mais de 100 mil candidaturas.



Nesta edição, o Senac RJ também aposta na gamificação para engajar os participantes, que acumularão pontos ao visitar os estandes das empresas no ambiente virtual, acessar o Painel de Vagas, compartilhar o conteúdo nas mídias sociais e acessar o conteúdo de capacitação disponível no sistema. Os 50 primeiros colocados neste game poderão participar de um evento de Orientação Profissional sobre Gestão de Carreira e Empreendedorismo ministrado pelo Senac RJ.

Publicidade

As inovações desta edição da Feira Virtual Senac RJ serão as videoconferências e fóruns interativos com especialistas do mercado das áreas de recursos humanos, psicologia, comunicação, marketing e administração, também apresentadas na plataforma oficial da feira.

Serviço

Publicidade

Feira Virtual Senac RJ

De 26 a 30 de outubro de 2020

Acesse o link http://www.rj.senac.br/feiravirtual para realizar seu cadastro