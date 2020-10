Não há chances de encaminhar pessoas sem deficiência para vagas destinadas a pessoas com deficiência Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 12:47 | Atualizado 26/10/2020 12:47

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, disponibiliza nesta segunda-feira 1.154 vagas para o mercado de trabalho. Até quem não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação.



Entre as oportunidades anunciadas, tem vagas para ajudante de cozinha, pizzaiolo, motorista de caminhão, operador de telemarketing, enfermeiro, psicólogo e outros, Quem estiver no perfil sugerido deve enviar email para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com



Vale lembrar que as vagas podem expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador. Também não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.