As inscrições devem ser feitas nos postos do Sine ou no site SETRAB

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 13:16 | Atualizado 27/10/2020 13:21

Rio - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab-RJ) se prepara para a captação do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RJ) para o período de oferta de vagas temporárias. Nestes últimos meses do ano tradicionalmente é criado um grande número de vagas nessa modalidade, tendo em vista a Black Friday e o Natal.

Na primeira semana de outubro, as equipes da secretaria acertaram a oferta de cerca de 300 vagas temporárias para uma empresa do ramo de calçados. As entrevistas estão em andamento, bem como a contratação. "Espera-se que para os próximos meses esse cenário seja ampliado, reaquecendo, em parte, a economia fluminense', diz a Setrab-RJ.

Publicidade

De acordo com dados do Observatório do Trabalho, da Setrab-RJ, em uma análise por setores de atividades econômicas, no acumulado de janeiro a setembro de 2020, o setor de serviços representou 53% (8.077) do total de 15.226 vagas oferecidas. O setor do comércio (3.775) participou com 24,8%. Com a abertura das vagas temporárias, a expectativa é que esses números aumentem. Também foi realizada uma análise por

ocupações, onde os destaques ficaram com o vendedor de comércio varejista, faxineiro e vendedor em domicilio, que, juntos, representaram 24,1% do total de vagas oferecidas (15.226) de janeiro a setembro de 2020.

"A oferta de trabalho na modalidade temporária se apresenta como uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos e experiências para o trabalhador, potencializando a possibilidade de recolocação de maneira permanente no mercado de trabalho, e a possibilidade de efetivação. Estudos apontam que 20% dos

trabalhadores contratados neste período serão efetivados. Para as empresas, a opção proporciona o atendimento das suas demandas urgentes e emergenciais", afirma a Setrab-RJ.