Inscrição pode ser feita em um dos postos Sine ou pelo aplicativo Sine Fácil, que deve ser baixado no celular Divulgação

Por O Dia

Rio - Nesta semana, os postos Sine-RJ estão com 720 oportunidades de emprego para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio. As vagas são disponibilizadas aos candidatos de acordo com o perfil profissional de cada um cadastrado no programa.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 596 vagas. Há oportunidades para operador de vendas, atendente de lanchonete, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, entre outras.

Publicidade

Para consultar informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine-RJ e realizar a consulta em um dos postos que estão realizando o serviço ou através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou Aplicativo Sine Fácil.