A Comunidade Gerando Vidas promove três feirões esta semana REPRODUÇÃO FACEBOOK

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 16:50 | Atualizado 02/11/2020 17:34

Rio - Com o desemprego em alta no Rio, ações que promovam oportunidades de emprego são uma grande chance para as pessoas buscarem uma colocação para voltarem ao mercado de trabalho. Como de costume, a Comunidade Católica Gerando Vidas promove mais uma semana com vagas de emprego. Nesta semana, são cerca de 590 chances em pequenas ações espalhadas pela cidade para evitar aglomeração.

A maioria das oportunidades é para área do Comércio, em alta neste período de fim de ano com a proximidade do Natal. Há chances para os cargos de auxiliar de loja, operador de loja, vendedor, operador de caixa, operador de estoque, atendente de balcão e empacotador. Há, ainda, oportunidades para auxiliar de prevenção e perdas, entregador, técnico em enfermagem e auxiliar de serviços gerais.

Para se inscrever em uma das vagas oferecidas, o interessado precisar ficar de olho na página do Facebook da Comunidade Gerando Vidas ( https://www.facebook.com/sougerandovidas ). É por lá que eles publicam com um dia de antecedência o link de inscrição. O primeiro contato é através de e-mail ou WhatsApp para só assim ser encaminhado para uma entrevista presencial.

"Temos feito vários dias de ações presenciais, pequenos grupos, para que não haja aglomeração. Além disso, estamos indo em vários bairros para estar mais perto dos interessados que buscam as vagas. Nas ações todos cuidados para evitar propagação do vírus", explica o responsável pela ação de emprego, Paulo Vasconcelos.