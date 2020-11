As entidades defendiam mais duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem perdeu o emprego durante a pandemia Reprodução internet

Por O Dia

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), disponibiliza nesta semana 590 vagas para o mercado de trabalho. Até quem não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação. Há oportunidades do Ensino Fundamental incompleto até o Médio.

Entre os cargos há vagas para ajudante de cozinha, motorista de caminhão, vendedor de calçados, prevenção de perdas, auxiliar de loja, repositor, operador de telemarketing, auxiliar de produção e pizzaiolo.

Publicidade

Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com

Vale lembrar que as vagas podem expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.



Não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.