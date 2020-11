Por O Dia

Publicado 11/11/2020 12:33

A C&A Brasil está com 400 vagas temporárias abertas para os seus Centros de Distribuição localizados nas cidades de São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ). O processo seletivo faz parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a sua operação logística na Black Friday, Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro.As oportunidades em aberto são para as posições de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação, revisor/conferente, processador, abastecedor e líder operacional. Os interessados devem enviar os seus currículos até o dia 20 deste mês para a Motus, empresa parceira responsável pela seleção dos candidatos, via e-mail: trabalheconosco@motus.com.br Para as vagas de abastecedor e auxiliares de produção e movimentação é necessário ter Ensino Fundamental Completo e expertise na área de logística. Para essas posições, ter Ensino Médio e experiência de mais de seis meses na área são diferenciais.Já para as oportunidades de Revisores/Conferentes, Processadores, a companhia procura candidatos com Ensino Fundamental ou Médio completo e atuação prévia de uso de coletores e tecnologia WMS. Atuação superior há 12 meses nas áreas é um diferencial.Por fim, os pré-requisitos para as posições de líderes operacionais são: Ensino Médio Completo e experiência em gestão de equipes pequenas. Candidatos que estão com curso Superior em andamento, sobretudo em logística, são considerados diferenciais.