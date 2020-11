Oportunidades são para nível médio, técnico e superior Divulgação

Por O Dia

Para aqueles que estão buscando uma chance de entrar no mercado de trabalho, diversas oportunidades estão abertas. São mais de mil vagas de estágio em diversas áreas como administração, marketing, ciência da computação, direito e outras, tanto para nível técnico quanto superior. Confira:

Fundação Mudes

Nesta semana, a Fundação Mudes oferece 218 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico, com o valor da bolsa-auxílio podendo chegar a R$ 1,7 mil. As oportunidades abrangem áreas como sistema da informação, mecânica, logística, nutrição e outros. Para se candidatar, basta se cadastrar no site https://www.mudes.org.br/

CIEE

Para os moradores do estado do Rio, o CIEE/RJ divulgou tem 1.166 vagas abertas, sendo 648 para nível superior e 518 vagas para nível médio. As áreas de atuação também são variadas e incluem administração, contabilidade, turismo e engenharias. Interessados devem se cadastrar pelo site www.ciee.org.br

TIM

