Publicado 12/11/2020 12:29

Rio - Através dos postos do Sistema Nacional de Emprego do Rio (Sine-RJ), a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), divulga nesta semana 784 oportunidades de emprego no Estado do Rio.

As oportunidades são disponibilizadas aos candidatos de acordo com o perfil profissional de cada um, cadastrado no programa, através de uma análise dos dados realizada pelo sistema Sine-RJ.

Na Região Metropolitana, por exemplo, são oferecidas 326 vagas. Entre elas operador de caixa, operador de pá carregadeira, vendedor, ajudante de cozinha, entre outras. Já na Região Serrana há 230 oportunidades. Entre elas vagas para atendente de mesa, auxiliar de cozinha, vendedor, entre outras.

Para o público de pessoas com deficiência, são oferecidas 40 vagas na Região Metropolitana através do Núcleo de Atendimento ao Deficiente (NEAD), um setor da SETRAB exclusivo para a captação e oferta de vagas PcD. São oportunidades para administrador, advogado, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, caixa de loja, empacotador e operador de vendas.

Para se candidatar a essas vagas é necessário apresentar laudo médico que comprove a deficiência. Em caso de dúvidas a Central de Atendimento, está à disposição através do e-mail: nead@trabalho.rj.gov.br ou do telefone: (21) 2334-9912.

Para consultar informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil ou de maneira presencial em um dos postos que estão realizando o serviço.