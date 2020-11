Funcionários da Ri Happy vão passar por treinamentos de segurança para trabalhar no período de Natal Divulgação

Brasil - O Grupo Ri Happy vai abrir 2 mil vagas temporárias para as vendas do final do ano. De acordo com a empresa, 40% desse total será preenchido com temporários que retornam do período do Dia das Crianças. Entre as vagas oferecidas há chances para auxiliar de loja, estoquista ou caixa. O início das atividades ocorre no dia 1º de dezembro. As inscrições vão até o dia 30 deste mês.

Segundo a empresa, os funcionários vão receber todos os treinamentos sobre os protocolos de segurança e higienização durante o atendimento nas lojas. No Estado do Rio, são oferecidas um total de 175 vagas com 127 para trabalhar na capital.

“No Dia das Crianças tivemos 1,7 mil temporários atuando na primeira quinzena de outubro por todo país e o resultado foi incrível, inclusive, com 160 efetivados. Para o Natal, a principal época de vendas da empresa, temos uma parte dos temporários retornando e outra de pessoas novas que estão em busca de uma chance no mercado e com muita vontade de contribuir para o desenvolvimento infantil através do brincar”, afirma a head de RH do Grupo Ri Happy, Alexandra Carrão.

O processo seletivo continua ocorrendo por meio de etapas online (apenas o exame médico é feito presencialmente) e toda equipe contratada será treinada para cumprimento das medidas preventivas no combate ao novo coronavírus. Ao todo, são mais de 270 lojas espalhadas pelo País, que permaneceram fechadas do final de março até junho para atendimento presencial e foram reabertas gradualmente com reforço na higienização, horário reduzido e controle no fluxo de pessoas.



Para as vagas temporárias, é necessário segundo grau completo ou cursando. As inscrições estão abertas através do site https://jobs.kenoby.com/vagasdeloja. Os temporários têm chance de serem efetivados dependendo do desempenho e número de vagas disponíveis em 2021.