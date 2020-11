São 121 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 145 para candidatos sem deficiência Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 11:35 | Atualizado 16/11/2020 11:46

Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, disponibiliza um total de 266 vagas para o mercado de trabalho. Dessas, 121 vagas são para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 145 para candidatos sem deficiência. Até quem não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação.

Para aqueles que não tem nenhuma deficiência, as vagas são nas áreas de motorista, vendedor de calçados, prevenção de perdas e auxiliar de loja. Já para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, as vagas abrangem diversas áreas, entre elas: repositor, empacotador, auxiliar de caixa, mecânico e eletricista.

Publicidade

Quem estiver no perfil sugerido deve enviar email para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com . Vale lembrar que não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.