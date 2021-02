Os treinamentos, trilhas e conteúdos são gratuitos, têm vagas limitadas e são oferecidos via WhatsApp Reprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:56

Rio - Quer dar um gás no seu negócio?! Já estão abertas as inscrições para a série de treinamentos do Sebrae Rio, em parceria inédita com a Coca-Cola Brasil, por meio do Programa Crescendo Juntos Microempreendedor. Os treinamentos visam qualificar os microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios e potenciais empresários do segmento de alimentação fora de casa para que possam estar melhor preparados para o pós-pandemia.

Os treinamentos, trilhas e conteúdos são gratuitos, têm vagas limitadas e são oferecidos via WhatsApp. As primeiras turmas acontecerão nos dias 24 e 26 de fevereiro, sobre os temas 'Marketing digital" e "Formalização do MEI", respectivamente. As inscrições podem ser realizadas pela internet em https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/



As capacitações irão até maio e a expectativa é atender a cerca de 1.000 negócios gratuitamente, além dos treinamentos serão oferecidas 100 consultorias individuais sobre marketing digital para os participantes do programa.

Publicidade

"O projeto é prioritariamente destinado ao MEI e potenciais empresários, mas também poderão ser atendidos donos de microempresas e de empresas de pequeno porte que atuam no segmento em todo estado", ressalta Louise Nogueira, analista do Sebrae Rio.



Para aqueles que ainda não se formalizaram, como ambulantes, donos de carrinhos de lanche, barraquinhas e foodtrucks, entre outras atividades, na trilha "Formalização do MEI" será possível esclarecer dúvidas e conhecer todos os benefícios e obrigações do microempreendedor individual.



Crescendo Juntos Microempreendedor – O programa Crescendo Juntos Microempreendedor é uma iniciativa da Coca-Cola Brasil em parceria com o Sebrae e uma série de organizações no país voltada a apoiar microempreendedores de alimentação através de um conjunto de ações e parcerias que viabilizam capacitação, prêmios exclusivos, soluções de digitalização e microcrédito para seus negócios.

A expectativa na primeira fase é de mobilizar até 110 mil microempreendedores de alimentação nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Mais informações, acesse https://www.crescendojuntosme.com.br ou por meio do aplicativo “Crescendo Juntos Microempreendedor” disponível para celulares Android e Apple.



Capacitações Sebrae Rio – Crescendo Juntos Microempreendedor, via WhatsApp:



Trilhas - Fevereiro

24/02 - Marketing digital

26/02 - Formalização do MEI



Trilhas - Março

17/03 - WhatsApp Business e Google Meu Negócio

24/03 - Formalização do MEI



Trilhas - Abril

14/04 - WhatsApp Business e Google Meu Negócio

28/04 - Marketing digital

30/04 - Formalização do MEI



Trilhas - Maio

12/05 - Marketing digital

19/05 - WhatsApp Business e Google Meu Negócio

26/05 - Formalização do MEI



Webinars - Abril e Maio

- Empreendedorismo Feminino

- Boas Práticas nos Serviços de Alimentação