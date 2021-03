Inscrições do processo seletivo do Ministério da Economia com 590 vagas encerram no domingo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 13:53 | Atualizado 09/03/2021 14:08

Brasília - O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) encerra as inscrições para o processo seletivo do Ministério da Economia, em Brasília, no próximo domingo (14). São 100 vagas imediatas e 490 de cadastro reserva para quatro cargos que exigem formação acadêmica de nível médio técnico e ensino superior, com salários iniciais que vão de R 1.700 (técnico em administração, contabilidade ou informática) a R 6.300 (bacharel em administração, economia, contabilidade ou direito).Os interessados devem acessar o site do Idib até às 23h59 do dia 14 de março de 2021. A taxas, cujo valores variam entre R 36 e R 38, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.