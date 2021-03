Jeff Adams, um dos criadores da assistente virtual da Amazon, a Alexa Divulgação/Casa Firjan

Publicado 22/03/2021 11:30





Para Adams, criar conversas naturais deve ser encarado como uma arte e é justamente esse o grande desafio para as marcas. A boa notícia é que há mercado para isso. De acordo com uma pesquisa da consultoria de data science Ilumeo, o uso de dispositivos com comandos de voz aumentou 47% entre os brasileiros durante a pandemia. Rio - Jeff Adams, um dos criadores da assistente virtual da Amazon, a Alexa, vai palestrar no Aquário Casa Firjan nesta terça-feira (23). O encontro online e gratuito acontece a partir das 19h e vai abordar “Como o voice commerce e as tecnologias de voz estão revolucionando as experiências de consumo”. Inscrições podem ser feitas aqui. O evento terá tradução simultânea.Para Adams, criar conversas naturais deve ser encarado como uma arte e é justamente esse o grande desafio para as marcas. A boa notícia é que há mercado para isso. De acordo com uma pesquisa da consultoria de data science Ilumeo, o uso de dispositivos com comandos de voz aumentou 47% entre os brasileiros durante a pandemia.

Outro estudo, da Kantar, revelou que 37% dos brasileiros usam assistentes de voz pelo menos 3 vezes por semana. Prova disso é que em 2020, o produto mais comprado no site da Amazon, durante a Black Friday, foi o Eco Dot Alexa (4ª geração).



Adams, que hoje é CEO Cobalt Speech & Language, empresa que ajuda corporações ao redor do mundo a integrar esta tecnologia em suas operações, acredita que uma das grandes oportunidades para o momento é formar parcerias com outras áreas e fazer com que entendam os impactos desse novo modelo de negócio.



“Tenho insights sobre a fala, mas não tenho os mesmos tipos de insights em outras áreas, como medicina, finanças, indústria, varejo, educação, agricultura ou qualquer outro. O desafio é encontrar nesses espaços, visionários que estejam dispostos a trabalhar conosco para descobrir a melhor forma de aplicar a tecnologia da fala em seus domínios. Para se ter uma ideia, já usamos a tecnologia da fala para obter o diagnóstico precoce de doenças como Parkinson e Alzheimer”, conclui.



Além de Adams, participam do Aquário Casa Firjan, Andrew Fletcher, Cobalt Speech & Language, Sergio Pepe, representante para a América Latina da Cobalt e Conrado Caon, CTO na AdVentures inc e apresentador do podcast "Voice Playbook".



Serviço:



O que? Aquário Casa Firjan “Como o voice commerce e as tecnologias de voz estão revolucionando as experiências de consumo”



Quando? Terça-feira, 23, às 19h



Quanto? Gratuito



Onde? Youtube da Firjan



Inscrições em: https://bit.ly/3lA7Mjt