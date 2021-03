Carteira de trabalho Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:54 | Atualizado 29/03/2021 18:56

Rio - O mês de março já está no fim, porém sempre é tempo de ir em busca de uma nova oportunidade. O fundador da Comunidade Católica Gerando Vidas, Paulo Vasconcelos, comentou que nesta época de Páscoa sempre houve muitas vagas disponíveis no comércio, mas não neste ano. "Em 24 anos de movimento, nós nunca tivemos um número tão baixo nessa época", afirmou. Mesmo com as incertezas e dificuldades do cenário econômico atual, O DIA reuniu 3.304 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade. Algumas, inclusive, sem necessidade de experiências anteriores. Confira:

Ao todo a Comunidade Gerando Vidas abriu 133 vagas das seguintes áreas: Auxiliar de serviços gerais, recepcionista, controlador de acesso, maqueiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, telemarketing, auxiliar de vendas, caixa, entre muitas outras. Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o portal do Facebook, https://www.facebook.com/sougerandovidas/

A Recrutadora Luandre dispõe 430 oportunidades de emprego

Entre as oportunidades estão as vagas de analista administrativo, analista de atendimento médico, assistente administrativo, assistente de compras efetivo, auxiliar administrativo, enfermagem, fisioterapeuta, e mais. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site www.candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Droga Raia abre 85 vagas para farmacêuticos no Rio de Janeiro



A empresa busca profissionais para atuação no cuidado com a saúde e o bem-estar da população. Os profissionais atuarão na linha de frente no cuidado com a saúde e o bem-estar da população em unidades da Droga Raia nas zonas Norte, Sul e Oeste, além da Baixada Fluminense, Volta Redonda e Região dos Lagos. A empresa oferece treinamento, plano de carreira, salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, além de outros beneficios. Os currículos devem ser enviados para o site Vagas.com, no link:





OLX Brasil abre mais de 100 vagas em diversas áreas



A OLX Brasil, anuncia a abertura de 113 oportunidades de trabalho. As vagas são distribuídas em diversas áreas da empresa, totalizando 57 em tecnologia, 45 em negócio (comercial, atendimento, finanças, RH) e 11 em produto. Nas áreas de tecnologia e produto, a empresa oferece o trabalho 100% em home office após a pandemia, possibilitando que profissionais que não residam no Rio de Janeiro e São Paulo candidatem-se às vagas. O processo seletivo vem sendo realizado totalmente remoto, com entrevistas e testes online.

Ao todo o CIEE/RJ oferece 1.890 vagas, sendo 1.052 para Ensino Superior e 838 para Ensino Médio



Há vagas para ensino superior, médio jovem aprendiz e estádios. As áreas disponíveis são para, administração, direito, comunicação, ciências contábeis, nutrição, medicina, medicina veterinária, contabilidade e muitas coisas. Para se inscrever acesse o portal de inscrição www.ciee.org.br , o CIEE recruta Pessoas com Deficiência-PCD: interessados enviar currículo para [email protected]

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 266 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico.

O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/ . Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail [email protected] ou pelo Fale Facebook ou Instagram

Triider abre mais de 400 oportunidades para prestadores de serviços no Rio de Janeiro



O Triider, plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas, expandiu sua atuação para a cidade do Rio de Janeiro ainda em março de 2021 e já anuncia a geração de 400 postos de trabalho para prestadores autônomos. Em meio à pandemia, a empresa contribui com oportunidades de aumento de renda para profissionais de manutenção, pintura, hidráulica, elétrica, marido de aluguel, entre outros oferecidos pela plataforma. Para se candidatar, basta acessar o link: https://www.triider.com.br/pre-cadastro/