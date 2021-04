Envio de currículos pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria, ou através do e-mail: [email protected] Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:31

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 876 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

O grande destaque desta semana está nas vagas disponibilizadas para a região Norte Fluminense. São 350 oportunidades de emprego, para 10 perfis profissionais, sendo eles: eletricista de manutenção e operação; instrumentista; eletricista; mecânico de manutenção escalador; supervisor de manutenção instrumentista escalador; eletricista escalador; eletricista de guindaste; instrumentista escalador; mecânico de manutenção e operação; mecânico de refrigeração. Estas vagas são para atuar embarcado e exigem o cumprimento de algumas especificações.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 380 oportunidades. Entre elas 210 vagas são para operador de telemarketing ativo, 35 para consultor de vendas, 15 para açougueiro, entre outras.

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 116 vagas oferecidas, entre as opções destacam-se vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, vigia, entre outras.

Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 30 vagas oferecidas. Entre as funções, existem 7 oportunidades para caldeireiro, 6 para soldador, 3 para instalador – reparador de redes telefônicas e de comunicação. Além de vagas para ajudante de pintor, analista de recursos humanos, garçom, entre outras.

Cadastro

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

Para concorrer a uma das vagas da região Norte, é necessário fazer o cadastro através do link: https://forms.gle/je7fkP7rkSCmPMs26