Rio - Nesta quarta-feira (14), o CIEE/Rio abriu 11 vagas para pessoas com deficiência (PCDs). Há oportunidades com carteira assinada e ofertas de estágio de nível Superior. Para participar, basta enviar o currículo e outros documentos (confira abaixo) para [email protected] , mas o interessado deve ficar atento ao código das vagas para incluir no assunto do e-mail. Nesta semana, o Estado do Rio está com mais de 2,2 oportunidades para quem busca estágio ou jovem aprendiz.

Cargo: EletricistaRequisitos: Ensino Médio Completo, curso de formação de eletricista e experiência na função.Carga horária: 8h às 17h48min de segunda a sextaRemuneração: Salário de R$ 1.618,66, vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.Local: Centro/RJInteressados devem encaminhar o currículo e laudo médico com CID para: [email protected] Cargo: EstágioRequisitos: Cursando do 3º ao 6º período Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da ComputaçãoCarga Horária: 6 horas diárias de segunda a sextaBolsa Auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e auxílio transporteLocal: Centro / Rio de JaneiroInteressados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para: [email protected] Cargo: EstágioRequisitos: Cursando do 3º ao 6º período Comunicação SocialCarga Horária: 12h às 18h de segunda a sextaBolsa Auxílio: R$ 1.125,29 e auxílio transporteLocal: Centro / Rio de JaneiroInteressados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para: [email protected] Cargo: Auxiliar de Serviços GeraisRequisitos: Ensino FundamentalCarga Horária: 12h às 21h (2ª a 6ª feira) e 8h às 12h (sábado).Remuneração: Salário R$ 1.100,00, cesta básica por assiduidade no valor de R$112,34, vale transporte, refeição no local (custo mensal R$ 31,92) e assistência médica AMIL.Local: CachambiInteressados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para: [email protected] Cargo: Auxiliar de Serviços GeraisRequisitos: Ensino FundamentalCarga Horária: 11h às 20h de segunda a sexta-feira e sábado das 7h às 11hRemuneração: Salário R$ 1.100,00, vale transporte, cesta básica por assiduidade e pontualidade de R$112,34, refeição no local com custo mensal de R$ 31,92 e assistência médica AMIL.Local: Mutuá / São GonçaloInteressados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para: [email protected] Cargo: Estágio em Administração ou ContabilidadeRequisitos: Ensino Superior cursando Administração ou Contabilidade a partir do 3º períodoCarga Horária: 6 horas diárias de segunda a sextaBolsa Auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporteLocal: Centro / Rio de JaneiroInteressados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para: [email protected] Cargo: Estágio em AdministraçãoRequisitos: Ensino Superior cursando Administração do 3º ao 4º períodoCarga Horária: 6 horas diárias de segunda a sextaBolsa Auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporteLocal: Centro / Rio de JaneiroInteressados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para: [email protected] Cargo: Estágio em Administração ou Ciências ContábeisRequisitos: Ensino Superior cursando Administração do 3º ao 6º períodoCarga Horária: 6 horas diárias de segunda a sextaBolsa Auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporteLocal: Centro / Rio de JaneiroInteressados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para: