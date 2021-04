Mariângela ainda afirmou que o Covax Facility tem contratado 2,3 bilhões de doses de vacinas para este ano de 2021 e que a prioridade é a imunização de pessoas com maior risco e trabalhadores da saúde Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:04 | Atualizado 07/04/2021 16:23

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou, na manhã desta quarta-feira, o Projeto de Lei 89/2021, de autoria do vereador Marcio Ribeiro (Avante), que pede a alteração do calendário municipal de vacinação para a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs) entre os grupos prioritários. A partir do dia 24 de abril, quando o calendário chegar às pessoas com 60 anos, os PCDs vão estar entre as prioridades na imunização.

Segundo o prefeito, a sanção da lei é uma vitória importante para a classe. "O vereador Márcio Ribeiro, ao lado do nosso secretário Pedro Paulo, tem tido sempre uma atenção especial às pessoas com deficiências e às soluções que podem ser tomadas nesse sentido. Quero parabenizar o Marcio, que teve uma conquista incrível ao aprovar na câmara esse projeto de lei que tanto vai beneficiar uma parcela importante da população".

Para Marcio Ribeiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoa com Deficiência, a sanção é uma grande vitória para os PCDs.



"É um momento muito importante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Quero agradecer a sensibilidade e o entendimento do prefeito Eduardo Paes neste momento, sobretudo, com as pessoas com deficiência, que realmente precisam dessa aprovação. E quero agradecer ao secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, por ter me conduzido junto a uma batalha tão importante e necessária", disse o parlamentar.

A nova lei será publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira. O parlamentar vai se reunir com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, para estudar a melhor forma de alteração do calendário.