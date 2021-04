Interessados devem atualizar o cadastro no site do CIEE Rio. Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 13:20 | Atualizado 26/04/2021 13:31

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está oferecendo 1.692 vagas nesta semana para o Estado do Rio. São, no total, 954 vagas de nível superior e 738 de nível médio. As oportunidades estão distribuídas em mais de 10 municípios do estado, como Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Resende e Rio de Janeiro.

[email protected] Além disso, a organização também recruta Pessoas com Deficiência-PCD. Nesse caso, os candidatos devem enviar currículo para o e-mail

Para as demais vagas, os interessados devem atualizar o cadastro no site do CIEE

Confira as vagas abaixo:

ENSINO SUPERIOR: (954)





Barra Mansa – Administração (71), Arquitetura (7), Ciências Contábeis (28), Comunicação (10), Design (1), Direito (68), Educação (8), Enfermagem (5), Engenharia (7), Fisioterapia (2), Informática (9), Medicina Veterinária (1), Odontologia (1), Psicologia (1).





Campos – Administração (3), Direito (2), Engenharia (1).





Duque de Caxias – Administração (15), Ciências Contábeis (1), Direito (12), Engenharia (4), Farmácia (1), Informática (2), Medicina (2), Recursos Humanos (1).





Macaé – Administração (10), Comunicação (3), Direito (1), Educação (13), RH (1), Estética (1), Engenharia (7), Informática (1).





Niterói – Administração (9), Comunicação (3), Contabilidade (2), Direito (60), Educação (38), Engenharia (5), Farmácia (1), Informática (2).





Nova Friburgo – Administração (10), Economia (1), Comunicação (1), Informática (2), Farmácia (1), Educação (5).



Nova Iguaçu –Administração (39), Comunicação (7), Contabilidade (3), Direito (9), Engenharia (1), Educação (11), Informática (2).



Petrópolis – Administração (13), Arquitetura (1), Direito (1), Comunicação (6), Educação (2), Fisioterapia (1), Engenharia (1), Informática (1), Segurança no trabalho (1).





Resende – Administração (3), Fisioterapia (1), Direito (6), Enfermagem (1), Engenharia (2), Recursos Humanos (1).





Rio de Janeiro – Administração (126), Arquitetura (2), Arquivologia (2), Biblioteconomia (2) Ciências Atuariais (4), Comunicação (39), Ciências Contábeis (14), Ciências econômicas (7), Gastronomia (1), Logística (4), Design (4), Direito (27), Educação (29), Enfermagem (1), Engenharias (60), Estética (1), Farmácia (4), Informática (42), Medicina (3), Medicina veterinária (2), Nutrição (1), Psicologia (), Recursos Humanos (1), Segurança no trabalho (4).





Teresópolis – Administração (1), Educação (1).





Três Rios – Administração (12), Comunicação (2), Engenharia (3), Informática (1), Nutrição (1).



ENSINO MÉDIO: (738)



Barra Mansa – Aprendiz (64), Ensino Médio (100), Técnico em administração (7), Técnico em contabilidade (2), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (2), Técnico em informática (5), Técnico em Segurança do Trabalho (1).





Campos – Aprendiz (1), Ensino Médio (3).





Duque de Caxias – Aprendiz (18), Ensino Médio (11).



Macaé – Aprendiz (49), Ensino Médio (26), Técnico em design (1), Técnico em química (2).





Niterói – Aprendiz (54), Ensino Médio (19), Técnico em administração (1), Técnico em enfermagem (3).





Nova Friburgo – Aprendiz (6), Ensino Médio (3), Técnico em segurança do trabalho (1).





Nova Iguaçu – Aprendiz (44), Ensino Médio (35), Técnico em eletrônica (1), Técnico em informática (1), Técnico em enfermagem (2).





Petrópolis – Aprendiz (10), Ensino Médio (12), Técnico em design de interiores (1).





Resende – Aprendiz (6), Ensino Médio (6).





Rio de Janeiro – Aprendiz (117), Ensino Médio (95), Técnico em administração (2), Técnico em mecatrônica (1), Técnico em edificações (2), Técnico em radiologia (1), Técnico em informática (1), Técnico em turismo (2).





Teresópolis – Aprendiz (5), Ensino Médio (1).





Três Rios – Aprendiz (7), Ensino médio (5).