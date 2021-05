Nesta segunda-feira, começou a 1ª Feira Virtual de Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 10:13

Rio - Com o início do mês do trabalhador, também começou nesta segunda-feira (3) a 1ª Feira Virtual de Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab). São mais de mil oportunidades de emprego para os cidadãos fluminenses. Durante este mês de maio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Setrab, realiza diversas ações para melhorar a empregabilidade em todo o Estado.

"A 1ª Feira Virtual da Secretaria busca adaptar a necessidade das pessoas que estão em busca de um emprego à nova realidade da pandemia. O ambiente on-line também facilita o acesso da população às oportunidades, evitando custos com o deslocamento", disse o secretário de Trabalho, Capitão Paulo Teixeira.

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Feira de Empregos devem fazer um cadastro no link (n8qhg.app.goo.gl/UruJ) e identificar qual oportunidade se encaixa no seu perfil. A equipe especializada da Secretaria de Trabalho analisa as informações e encaminha para as oportunidades disponíveis. Entre as empresas participantes estão Ambev, McDonald's e Sinaf.

As oportunidades estarão disponíveis até esta sexta-feira (7). A Feira Virtual oferece vagas para o primeiro emprego, para pessoas com deficiência e para o programa Jovem Aprendiz, além daquelas de ampla concorrência. Mais de 9.500 pessoas fizeram inscrições para as vagas no primeiro dia da feira.

Cartilha Geração Prateada



O material pode ser acessado pelo link ( Nesta semana, a Setrab também lançou a cartilha Geração Prateada, que foi elaborada para incentivar a inserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho. O material é destinado tanto a idosos em busca de emprego como a empresários interessados em abrir vagas a profissionais mais experientes.O material pode ser acessado pelo link ( http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO ).

