Com a reabertura, que segue protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a Setrab espera realizar cerca de 80 atendimentos diários Rafael Campos

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:34

O governo do Rio anunciou a reabertura do posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Centro do Rio nesta segunda-feira. A unidade fica localizada no prédio do Ministério da Economia, na Avenida Presidente Antônio Carlos, número 251. O posto oferece serviços de intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego e orientação sobre Carteira de Trabalho Digital.

O posto do Centro estava fechado desde março do ano passado por causa da pandemia do coronavírus e recebia uma média de 250 pessoas por dia. Com a reabertura, que segue protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a Setrab espera realizar cerca de 80 atendimentos diários. Nesta fase inicial, para o serviço de seguro-desemprego, é preciso fazer agendamento prévio, por meio do canal digital saaweb.mte.gov.br.

Morador do Jacarezinho, Robson Moreira, de 32 anos, conseguiu uma carta de recomendação para uma vaga de auxiliar no momento em que recebia atendimento no posto do Sine. "Já trabalhei como porteiro, servente e carteiro. Estou aberto às possibilidades", afirmou.



Otimista em conseguir um emprego, Poliana Paiva, de 27 anos, chegou ao Sine segurando uma foto em que aparece com seu filho Miguel, de 8, para lhe dar forças neste momento difícil.



"Estou há quatro meses desempregada. Pagar o aluguel da nossa casa é uma preocupação diária. Estou procurando qualquer vaga na área de atendimento ao cliente", disse ela, moradora do bairro Caramujo, em Niterói.



Desde o início do ano, cerca de 11 mil pessoas foram inscritas nas unidades Sine do estado. Cerca de 7 mil foram encaminhadas para entrevistas de emprego pela intermediação de mão de obra realizada nos postos.