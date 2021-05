Firjan IEL promove no mês de maio a Jornada de Transformação Digital das Empresas Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:26 | Atualizado 07/05/2021 13:27

Rio - A Firjan IEL promove, no mês de maio, a Jornada de Transformação Digital das Empresas. A ação tem o objetivo de ajudar empresários e lideranças a implementar estratégias de transformação digital nos negócios, independente do tamanho do empreendimento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://www.jornadafirjaniel.firjan.com.br/

Segundo a instituição, uma das principais atrações será George Westerman, pesquisador de Economia Digital, copresidente do MIT Sloan School of Management, e autor do premiado livro "Leading Digital: Transformando a Tecnologia em Transformação Empresarial”. Referência mundial no tema, ele participará do Seminário Melhores Práticas para Transformação Digital, no dia 14 de maio. O evento será realizado de forma on-line e gratuita.



“Estratégia digital é a abordagem da empresa para transformar a maneira como faz negócios por meio da tecnologia. É sobre tornar sua empresa melhor. Infelizmente, muitas companhias se concentram mais no digital do que na estratégia, o que é um erro. Não é só sobre fazer coisas legais, mas sobre liderar consertando o negócio”, reflete Westerman.



Também participa desse primeiro momento, Ruy Quadros, professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica, do IG/UNICAMP, que vai abordar a transformação digital em um contexto nacional. O seminário ainda vai apresentar dois cases de empresas que modificaram seus processos e já sentem os impactos da transformação digital. Gustavo França, chefe da área digital da Gerdau, e Carlos Henrique Lima Sércio, diretor comercial da Telas Guará, empresa de Três Rios, vão compartilhar as lições aprendidas e os desafios desse novo momento.



“Há pouco tempo fazer a transformação digital em uma empresa era uma questão de diferencial competitivo. Agora é uma questão de sobrevivência. Ou você faz ou está fora”, reflete a gerente de conteúdo e inovação empresarial Casa Firjan e Firjan IEL, Maria Isabel Oschery.



A jornada promovida pela Firjan IEL, portanto, tem o propósito de desvendar o território da transformação digital e auxiliar os empresários a pensar em uma estratégia que atenda às necessidades de suas empresas. O segundo momento da Jornada acontece por meio de uma capacitação a partir de 24 de maio e é exclusiva para associados da Firjan.