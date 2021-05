Mercadorias vindas de indústrias sofrem inflação durante a pandemia do novo coronavírus Divulgação

Publicado 10/05/2021 16:28

Os estudantes que procuram uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever nas vagas de emprego abertas no Rio. São mais de 2 mil, entre postos para todas as graduações e em várias empresas. Também há oportunidades nas recrutadoras de RH.

O CIEE/RJ oferece 1.751 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana em todo o Estado do Rio. Há oportunidades para os Ensinos Superior e Médio. O CIEE também recruta Pessoas com Deficiência (PCD), e os interessados podem enviar o currículo para [email protected] As demais vagas podem ser conferidas no site da instituição: https://portal.ciee.org.br/. Os candidatos devem manter o seu cadastro atualizado.

Há vagas de administração para cidades como Barra Mansa, Nova Iguaçu, Macaé e na capital fluminense. Também há oportunidades para estudantes de direito e comunicação em Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, além de oportunidades de informática no município do Rio.



O CIEE informa que se prepara para uma renovação tecnológica, e para isso, precisará suspender todo o sistema no período entre os dias 15 e 23 deste mês. Neste período, os serviços de abertura de vagas, contratos e financeiro ficarão suspensos. A entidade pede que as pessoas antecipem suas solicitações, a fim de atenderem todas as necessidades.





As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: Administração (47), Comunicação Social (42), Ciência da Computação (35), Marketing (28), Análise de Sistemas (9), Ciências Contábeis (6), Design (6) e Ciências Atuariais (5). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura, Direito, Economia, Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Letras, Nutrição, Psicologia, Relações Internacionais, Turismo, diversos cursos de Engenharia e muito mais.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 29 vagas. As principais são em técnico em Administração (7) e técnico em Eletrônica (6), mas há vagas também para técnico em Estrutura Naval, técnico em Logística, técnico em Propaganda e Marketing, técnico em Secretariado, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ([email protected]) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

Empresas com programas abertos

A B2W Digital está com inscrições abertas para o Programa de Estágio B2W 2021. A seleção é voltada para jovens talentos de todo o Brasil apaixonados por tecnologia e inovação. Os novos estagiários irão trabalhar no modelo de home office. As inscrições vão até o dia 23 deste mês.

O programa de estágio busca universitários de todos os cursos com previsão de formatura entre julho de 2022 e julho de 2023, para desenvolvê-los desde o início de sua formação profissional e transformá-los em futuros talentos da B2W. A companhia quer atrair pessoas com diferentes visões, que tenham muita vontade de aprender, paixão por inovação e foco em resultados.

A seleção inclui testes de português, lógica e fit cultural, além de um game de resolução de enigmas em grupo, que avaliarão o perfil comportamental dos candidatos. Após essas etapas, será realizado um desafio com o time de Gente e, em seguida, o ‘Day Challenge’ no qual os estudantes terão que solucionar cases reais do negócio, com a participação das lideranças. Na última fase, os candidatos terão a oportunidade de realizar e apresentar desafios de negócio para a diretoria da companhia.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://carreiras.b2w.io/programa-entrada/estagio-corporativo. Os candidatos também poderão acompanhar o programa pela página da B2W Digital no Linkedin, Facebook e pelo perfil do Instagram.

A PepsiCo também está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021 no país, intitulado como First Gen, que inclui vagas para as áreas de Marketing, Vendas, Operações, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As inscrições vão até o dia 7 de junho.

O programa busca estudantes de oito localidades do país: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa afirma que tem como compromisso a contratação de 50% de mulheres e pessoas negras nesta edição do programa.

O First Gen 2021 ocorrerá de forma online, com dinâmica em três etapas: a primeira trará apresentações sobre a empresa com testes gamificados e lives com funcionários. Em seguida, os candidatos passam por uma etapa de autoconhecimento e por interações com o time da PepsiCo, na qual terão uma verdadeira imersão na cultura da companhia, no dia a dia de trabalho e dicas para o processo seletivo. Por último, a terceira etapa é realizada no formato de dinâmica em grupo virtual, em cenário de talk show. Os participantes realizarão alguns desafios e terão a oportunidade de conhecer ainda mais sobre cada área da PepsiCo por meio de um webinar com as áreas que possuem vagas abertas.



Para participar, o candidato precisa estar com a graduação prevista entre julho 2022 e julho de 2023. Com o intuito de garantir pluralidade cultural e oportunidades iguais, a empresa realizará a seleção às cegas, sem considerar idade, gênero ou a etnia dos participantes. Além disso, a PepsiCo também flexibiliza a exigência de inglês e de cursos específicos, já que o candidato pode escolher a carreira que irá pleitear, independentemente de sua área de formação. Os interessados podem se inscrever no link: http://www.firstgen-pepsico.com/brasil.